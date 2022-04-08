Мужчины призывного возраста могут покинуть Украину при наличии соответствующих документов

Офис омбудсмена опубликовал исчерпывающий перечень документов, которые позволяют мужчинам призывного возраста выезжать из Украины.

Так, мужчины с инвалидностью или те, у кого есть дети с рядом тяжелых заболеваний, могут выехать из страны при наличии соответствующих справок и заключений врачей, а также свидетельств, подтверждающих статус заболевания.

Все необходимые документы приведены в инфографике Офиса омбудсмена.

Кто из мужчин может выехать из Украины

Кто из мужчин может выехать из Украины

 Кто из мужчин может выехать из Украины

Кто из мужчин может выехать из Украины

Кто из мужчин может выехать из Украины

Кто из мужчин может выехать из Украины

Кто из мужчин может выехать из Украины

Кто из мужчин может выехать из Украины

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