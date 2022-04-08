Офис омбудсмена опубликовал исчерпывающий перечень документов, которые позволяют мужчинам призывного возраста выезжать из Украины.

Так, мужчины с инвалидностью или те, у кого есть дети с рядом тяжелых заболеваний, могут выехать из страны при наличии соответствующих справок и заключений врачей, а также свидетельств, подтверждающих статус заболевания.

Все необходимые документы приведены в инфографике Офиса омбудсмена.

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