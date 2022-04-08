Украинские беженцы в ЕС смогут воспользоваться доступным и бесплатным роумингом для совершения международных звонков. Предусматривающее такую возможность заявление подписали 24 мобильных оператора ЕС и три мобильных оператора Украины в рамках совместного мероприятия, которое проходило онлайн. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Это важный цифровой евроинтеграционный шаг для Украины. Отдельно хочу отметить усилия Еврокомиссии и Европарламента по объединению всех операторов Европы, а также НКРСИ и ГССЗЗИ Украины", - заявил Федоров.

Напомним, по данным ООН, с начала войны из Украины выехали более четырех миллионов человек.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.