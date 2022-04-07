За март США предоставили статус беженца только 12 украинцам из обещанных 100 тысяч
В прошлом месяце США предоставили статус беженца только двенадцати уехавшим от войны в Америку украинцам. Отметим, что 24 марта президент США Джо Байден пообещал принять в стране до ста тысяч украинских граждан.
Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, скорее всего эти 12 украинцев подали заявки задолго до того, как началась война в Украине. Таким образом, процесс предоставления украинцам статуса беженца в США идет небыстро.
Напомним, вчера мы рассказывали о том, как сотни украинцев ждут своей очереди попасть в США на мексиканской границе.
Также сообщалось, что в США каждый день попадают 100 украинских беженцев.
Кроме того, писали, что в Белом доме надеются, что желающие попасть в США украинские беженцы останутся в Европе.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в обновляемом материале.
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