В прошлом месяце США предоставили статус беженца только двенадцати уехавшим от войны в Америку украинцам. Отметим, что 24 марта президент США Джо Байден пообещал принять в стране до ста тысяч украинских граждан.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, скорее всего эти 12 украинцев подали заявки задолго до того, как началась война в Украине. Таким образом, процесс предоставления украинцам статуса беженца в США идет небыстро.

Напомним, вчера мы рассказывали о том, как сотни украинцев ждут своей очереди попасть в США на мексиканской границе.

Также сообщалось, что в США каждый день попадают 100 украинских беженцев.

Кроме того, писали, что в Белом доме надеются, что желающие попасть в США украинские беженцы останутся в Европе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в обновляемом материале.

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