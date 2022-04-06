С начала российского вторжения в Украине погибли минимум 1 480 гражданских лиц, еще 2 195 человек среди мирного населения были ранены.

Об этом сообщает ООН.

С 04:00 24 февраля по 00:00 4 апреля ООН зафиксировала:

1480 погибших: 331 мужчина, 211 женщин, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 61 ребенок и 815 взрослых, пол которых еще не удалось установить,

2195 раненых: 253 мужчины, 194 женщины, 43 девочки и 40 мальчиков, а также 100 детей и 1565 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

При этом в Донецкой и Луганской областях ООН фиксирует 1539 случаев ранения или гибели среди мирного населения (474 погибших и 1065 раненых), среди них:

на контролируемой Киевом территории: 1215 случаев (407 погибших и 808 раненых),

на неподконтрольной территории: 324 случая (67 погибших и 257 раненых).

По информации ООН, большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

В ООН считают, что реальные цифры потерь значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой. Кроме того, многие сообщения все еще требуют подтверждения. Это относится, например, к населенным пунктам Мариуполь и Волноваха (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Попасная (Луганская область) и Бородянка (Киевская область) где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и пока не включены в статистику.

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"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.