Национальное агентство по борьбе с преступностью Словакии расследует действия владельца одного из магазинов в городе Свит, запретившего посещать заведение беженцам из Украины из-за угрозы переноса инфекционных заболеваний.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook полиция Словакии.

На странице полиции размещена фотография таблички, вывешенной владельцем на входную дверь магазина. На табличке говорится: "В интересах здоровья наших жителей в городском районе Свит-Подскалка вход в магазин запрещен всем беженцам, прибывающим из Украины, потому что существует риск передачи опасных заболеваний, таких, как ВИЧ, туберкулез и других".

Владелец магазина подозревается в действиях, носящих характер "апартеида, и в дискриминации группы лиц".

Против него может быть возбуждено уголовное дело.

Полиция более подробную информацию в данный момент не предоставляет.

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