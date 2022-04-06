Издание The Washington Post пишет, что через Мексику в Соединенные Штаты прорываются не только латиноамериканские мигранты, но и украинские.

США обязались принять до 100 000 украинских беженцев, но пока нет ни программ переселения, ни визовых каналов. Поэтому все больше украинцев бронируют авиабилеты в Мексику, где виза не нужна, сообщает The Washington Post.

Летят они в Канкун, Мехико или Тихуану, а дальше едут к американской границе. Там их записывают в специальную очередь, в которой по состоянию на 1 апреля скопилось уже более тысячи человек.

Причем в страну их пропускают крайне избирательно. Вблизи кордона поставили палаточный лагерь, где украинские беженцы живут в ожидании пропуска. Раньше там жили гаитяне и кубинцы.

Многих украинцев приезжают встречать их родственники - у таких людей есть шанс пройти кордон быстрее. В лагере у границы своя жизнь: песни под гитару, например. А недавно один крепко выпивший американец, изрыгая проклятия против Путина, подарил беженцам пачку долларов, пишет издание.

Ранее мы сообщали, что после того, как администрация Белого дома заявила о готовности принять в стране до ста тысяч украинцев, число беженцев, которые хотят попасть в США, резко увеличилось.

Напомним, война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.