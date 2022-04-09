Великобритания увеличит оборонную помощь Украине новым пакетом в 100 миллионов фунтов стерлингов. Об этом говорится на сайте правительства Британии.

Новая поддержка будет включать в себя больше противотанковых ракет и систем ПВО, а также барражирующие боеприпасы и нелетальные средства, такие как каски, бронежилеты и очки ночного видения. В новый список входят:

Еще более 800 противотанковых ракет NLAW

Дополнительные противотанковые комплексы Javelin

Дополнительные барражирующие боеприпасы

Дополнительные системы ПВО Starstreak

Дополнительные нелетальные средства, включая баллистические шлемы, бронежилеты и очки ночного видения.

Помимо предоставления летальной помощи на двусторонней основе, вооруженные силы Великобритании вместе с польскими, американскими и международными партнерами создали Международный координационный центр доноров в Штутгарте.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил:

"Путин укрепил нашу решимость, сосредоточил наше внимание и заставил Европу начать перевооружение, чтобы гарантировать нашу общую безопасность. Наряду с нашими союзниками эта военная поддержка укрепит усилия Украины по предотвращению варварского вторжения России", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ЕС выделит дополнительные полмиллиарда евро на военную помощь Украине.

Также "Страна" писала, что США рассказали о военной помощи, которую они предоставляют Украине. Так, страна получит или уже получила тысячи зенитных и противотанковых комплексов Stinger и Javelin.