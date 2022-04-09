Жители соседних с Украиной стран на фоне растущих опасений о возможном вторжении России в Восточную Европу массово начали скупать жилье в дальних уголках ЕС.

В Испании отмечают небывалый всплеск интереса на недвижимость среди граждан Польши, Чехии и Румынии - спрос подскочил более чем вдвое. Эту тенденцию отметила испанская компания Sonneil Homes, специализирующаяся на продаже жилья иностранным покупателям.

Рост спроса - на 134%

Sonneil Homes провела исследование в соседних с Украиной странах, которое показывает, что запросы на поиск жилья в Испании с 1 февраля по 27 марта 2022 года выросли на 134% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Активно присматриваться к квартирам и домам в Испании жители Восточной Европы начали с конца февраля, сразу после начала войны в Украине. До конца марта интерес к заграничному жилью сред поляков, румынов и чехов только рос, сообщает Sonneil Homes.

"Очевидно, что значительное оживление на рынке недвижимости Испании - это социальные последствия войны. Покупатели из соседних с Украиной европейских стран делятся страхами, что война перекинется и к ним. И потому ищут убежища подальше от границы с Украиной. Самые популярные - прибрежные средиземноморские города в районах Аликанте и Валенсии", - рассказала "Стране" журналистка испанского издания Economista Альба Бруалла, которая освещает тему недвижимости.

Выделяются цифры по Польше, где интерес к домам в Испании из этой страны вырос более чем на 115%. Также в Румынии и Чехии интерес к жилью в Испании изменился с незначительного до роста на 70% и 71% соответственно, учитывая, что они стартовали с очень низких показателей в 2021 году.

"Эти приросты подтверждаются при сравнении первых трех недель февраля 2022 года (с 1 по 23 число, за день до вторжения) с таким же периодом в марте 2022 года, когда началась война. За один месяц запросы на поиск жилья из стран, близких к Украине, выросли на 330%. Тысячи человек в каждой стране интересовались жильем в Испании в то время, когда российские атаки усилились", - говорит Бруалла.

Кроме того, тенденция поисков в Google подтверждает данные экспертов по недвижимости. Команда Sonneil Research проанализировала использование более 6300 ключевых слов, связанных с поиском дома в Испании из всех стран, близких к Украине. В феврале 2022 года использование этих ключевых слов выросло более чем на 67% по сравнению с февралем 2021 года во всех странах, близких к Украине.

Поиски жилья выросли больше всего, в прибрежных районах Коста-Бланки с центром в Аликанте: рост в феврале 2022 года составил 108% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

За Коста-Бланкой следует юг Испании, регион Андалусия (Уэльва) с увеличением на 50% и Канарские острова, на которых поисковых запросов стало на 39% больше.

Испанскими городами, где жители этих стран искали больше всего домов в феврале 2022 года, были Марбелья, Торревьеха и Малага, хотя больше всего интерес вырос по сравнению с 2021 годом в районах Жироны (недалеко от Барселоны) и Аликанте с ростом 500% и 300% соответственно.

Для аренды - депозит за полгода и контракт на работу

Жилье в Испании при этом подорожало незначительно.

"Рост на фоне растущего спроса - не более 10%. Цены на недвижимость в Испании и так немаленькие. Квартира "двушка" в среднем стоит 150 тысяч евро. Дороже всего, конечно, Барселона, Малага, Мадрид. В Барселоне, например, квадрат стоит почти 4 тысяч евро. То есть скромная квартирка в 50 кв. м обойдётся в 200 тысяч евро. Аренда "двушки" - 800-1,2 тысяч евро. Дороже у моря и в больших городах", - говорит Бруалла.

Тем временем украинские беженцы в Испании жалуются, что снять квартиру - тот еще квест. О покупке для большинства бежавших от войны, естественно, речи не идет.

"В Испании квартиры сдают не хозяева, а агентства. Так владельцы жилья страхуют себя от рисков и перекладывают ответственность на платежеспособность арендаторов. Сдача квартиры "от хозяина" практикуется, но очень редко. Агенство, в свою очередь, проверяет арендатора и делает запрос на определённый пакет документов. При долгосрочной аренде обычно требуют резиденцию, контракт на работу (испанскую) и расчетные ведомости по зарплате, налоговые декларации (испанские) для самозанятых. Если считают, что показатели не очень хороши, могут попросить что-то дополнительно, например, депозит не за один месяц вперед, а за 2-6 месяцев. А беженцы с украинскими выписками из банка, украинскими декларациями или международными контрактами на работу немного нарушают стабильную картинку рынка недвижимости в Испании. Им нужно время, чтобы перестроиться. Подумать, просчитать варианты. Есть те хозяева, кто идет навстречу украинцам, но есть и те, кто категорически против беженцев из Украины. Особенно это касается больших городов или курортных городов. Например, квартиры в Барселоне расходятся, как горячие пирожки. А на побережье скоро начнется сезон, и в Испанию поедут более платежеспособные бельгийцы и немцы. Поэтому в основном беженцы ютятся по углам, которые предоставляют волонтёры и местные жители", - рассказал нам украинец Виталий Куршев, основатель проекта ComeOn! Barcelona.