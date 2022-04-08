Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал массовые задержания мужчин, которые сумели выехать из страны в период военного положения.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Данилова, выехавшие во время военного положения мужчины на обратном пути будут задержаны "для получения пояснений".

"Когда кто-то будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно. Все люди, покидавшие нашу страну, они зафиксированы. Все, кто будет возвращаться в Украину, из выехавших после 22 февраля должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов", - заявил Данилов.

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