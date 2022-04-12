Военные с боевым опытом и без высшего военного образования в период действия военного положения могут назначаться на должности сержантского и старшинского состава.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Теперь лица рядового состава (кроме военнослужащих срочной службы), имеющие боевой опыт и не получившие подготовки соответствующего уровня в высших военных учебных заведениях, учебных частях (центрах) и в воинских частях, с учетом необходимости доукомплектования Вооруженных Сил Украины в период действия военного состояния могут назначаться на должности сержантского и старшинского состава, по которым штатами военного времени предусмотрено воинское звание к старшему сержанту (главному старшине) включительно, с одновременным присвоением первичного военного звания сержантского и старшинского состава и с последующим направлением на обучение в сроки, определяемые Министерством обороны Украины", - сообщили в украинском оборонном ведомстве.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.