По данным "Forbes Украина" металлы, которые можно извлечь из уничтоженной в Украине боевой техники России, могут быть оценены в $45 млн.

Авторы исследования подсчитали, что вес всей уничтоженной российской техники на 8 апреля – 85 000 тонн. В частности:

около 75 000 т – углеродистая и нержавеющая сталь;

2500 т – алюминий;

1000 т – медь;

более 360 т титана и магния;

10 кг платины;

18 кг золота;

1,2 тонны серебра.

Общая сумма в $45 млн разделяется следующим образом:

$31 млн - лом черных металлов;

$8 млн – медь;

$4 млн – алюминий;

$1 млн – другие цветные металлы;

$1 млн – драгоценные металлы.

По оценкам Генштаба, российская армия потеряла более 700 танков, 946 боевых бронированных машин, 349 артиллерийских систем, 157 самолетов, 140 вертолетов, 1406 автомобильной техники и многое другое.

Данные: Forbes

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.