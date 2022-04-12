В ночь с 11 на 12 апреля российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту на территории Хмельницкой области.

Об этом сообщил губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий.

По его словам, в результате удара возник пожар, который уже ликвидирован, жертв нет.

Отметим, что сегодня Минобороны России утверждало, что нанесло ракетный удар (уже не в первый раз) по аэропорту в Староконстантинове Хмельницкой области.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.