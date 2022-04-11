В Донецкой области менее чем за сутки изменили план эвакуации населения после ракетного удара по вокзалу в Краматорске. При этом темпы эвакуации не снизились.

Об этом в эфире телемарафона 11 апреля рассказал руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Отсутствие возможности эвакуировать людей из Краматорска железной дорогой существенно не влияет на логистику, потому что в день ракетного удара оно сразу было перестроено. Меньше чем за сутки был решен вопрос и с автобусным сообщением. Но транспорта подается больше, чем есть желающих выехать", – сказал чиновник.

Ранее "Страна" приводила рассказы очевидцев о страшном обстреле вокзала в Краматорске, который произошел 8 апреля.

Согласно последним данным, число погибших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске выросло до 57 человек.

А в ночь на 11 апреля стало известно, что российские войска обстреляли еще одну железнодорожную станцию на востоке Украины. Пострадавших среди гражданских или работников "Укрзализныци" нет. Какая именно станция подверглась атаке, официальные источники пока не сообщают.