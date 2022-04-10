Глава Донецкой областной военной администрации заявил в эфире телемарафона, что число погибших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, Украина, выросло до 57 человек.

"По состоянию на 11:00 сегодняшнего дня, 10 апреля 57 погибших, 109 раненых", - сказал Павел Кириленко.

"Люди с легкими травмами отпущены домой, тяжелораненые доставлены в безопасные районы и им оказывается необходимая помощь", - сказал военный губернатор Донецкой области.

Напомним, что Зеленский заявил, что по вокзалу в Краматорске ударили ракетой "Точкой-У". На ракете было написано "за детей" - надпись, которую часто можно увидеть на российских ракетах в этой войне.

Министерство обороны России опровергает нанесение удара ракетой "Точка У" по вокзалу в Краматорске. Также они уверяют, что ракеты "Точка-У" якобы применяются только украинскими вооруженными силами, несмотря на то, что в российских СМИ есть подтверждение использования этой ракеты российскими войсками на учениях в Беларуси в 2022 году. В Пентагоне заявили, что, по их оценкам, удар был нанесен именно Россией.