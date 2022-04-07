Харьковский губернатор Олег Синегубов подвел итоги дня.

В своем видеообращении Синегубов сделал следующие заявления:

Россияне обстреляли жилые районы на Салтовке, ХТЗ, Алексеевке. В Харькове и Харьковском районе – 14 пострадавших, одна женщина погибла. Вечером был ракетный удар по одному из районов Харькова. Критическим остается Изюмское направление – российская армия планирует перебросить туда большое количество техники. Продолжается эвакуация из городов на юге области – Лозовой и Барвенково. Необходимости в эвакуации жителей Харькова нет.

Ранее мы писали, что мэр Балаклеи Иван Столбовой, который, как сообщалось ранее, пошел на сотрудничество с РФ, уехал в Россию.

Также "Страна" сообщала, что войска РФ за сутки нанесли 48 ударов по Харькову, в Балаклее под обстрелами погибли три человека.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

Также мы писали о том, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.