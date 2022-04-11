В ночь с 10 на 11 апреля российские войска обстреляли еще одну железнодорожную станцию на востоке Украины. Пострадавших среди гражданских или работников "Укрзализныци" нет.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

По его словам, повреждены пять локомотивов, колеи и контактная сеть.

Напомним, 8 апреля российские войска ударили по вокзалу в Краматорске "Точкой-У", на ракете было написано "за детей".

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.