В Днепре и области за прошедшие сутки зафиксировано семь ракетных ударов. Глава Днепровской ВОГА Валентин Резниченко назвал 9 апреля и ночь на 10-е "сутками антирекордов" для региона.

Об обстреле он сообщил у себя в телеграм-канале.

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", - пишет глава облгосдаминистрации.

В частности, в Днепре уничтожен инфраструктурный объект, есть один пострадавший.

В Павлоградском районе ракета разрушила промышленный объект, жертв нет.

В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. К счастью, никто не пострадал.

Глава облсовета Николай Лукашук уточнил, что по Днепру за сутки было семь "прилетов" ракет.

Он подтвердил разрушения в Днепре и Павлограде. И добавил, что здание фермерского хозяйства сгорело из-за попадания остатков ракеты, которую сбила система ПВО.

Также сообщил о том, что был сбит российский беспилотник в Синельниковском районе.

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