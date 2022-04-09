Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации в городе на вечер 9 апреля.

По словам городского главы, россияне начали использовать новый вид бомб - их спускают на парашютах. Он призвал всех, кто увидит такую бомбу, звонить на 101.

Также Терехов привел статистику разрушений вследствие войны: в Харькове сейчас уничтожено 1 716 жилых домов.

Кроме того, мэр анонсировал с понедельника увеличение раздачи гуманитарной помощи - продуктов и предметов первой необходимости.

Терехов заявил, что несмотря на войну, в Харькове завтра начнут разбивать клумбы и высаживать цветы.

Ранее мы писали, что мэр Харькова обратился к жителям города и объявил, что необходимости в эвакуации нет.

Также "Страна" сообщала, что Терехов прокомментировал слухи о штурме Харькова россиянами.

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