Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии "Стране" рассказал, что состоянием на сегодняшний день в Харькове разрушены 1617 жилых домов.

"Невозможно сказать, что можно восстановить, а что - нет. Должна быть полная перезагрузка. Нужно все сносить и заново строить. Сейчас мы разбираем завалы, будем перерабатывать их на щебень. Пока не могу начать новое строительство, потому что у нас постоянные обстрелы. Но как только обстановка успокоится я, возможно, начну строить "нулевой цикл" в жилищных домах - это парковка вместе с бомбоубежищем и со всеми коммуникациями", - рассказал Терехов.

На вопрос о жалобах харьковчан по поводу роста цен, мэр Харькова сказал, что он лично мониторит уровень цен в городе.

"Вначале было завышение цен на продукты, особенно, в супермаркете "Рост". Но я жестко с ними переговорил и сейчас цены нормализовались. Я мониторю ценовую политику в супермаркете и на рынках. Она примерно одинакова и там, и там", - сообщил Игорь Терехов.

Кроме этого, он прокомментировал жалобы в соцсетях о том, что на полках магазинов продают гуманитарную помощь.

"Если кто-то ищет какие-то следы, то их нужно искать явно не через город. Я не получатель гуманитарки. Более того, я не покупаю гуманитарку вообще. Та гуманитарка, которая мне приходит - это гуманитарка от мэров других городов, а также от депутата Игоря Абрамовича. А второй тип гуманитарки - это та, которую выдают под эгидой ОГА. Я у них них тоже немного беру, но немного", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.