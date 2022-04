Враг пытается завершить подготовку к наступлению на востоке: перегруппировывается, наращивает оснащение, перемещает войска из Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков. Пытаются прорваться в районе Изюма, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий. Возможно, будут наращивать усилия по направлению на Славянск и Барвенково, а также Харьков.

"Враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа. Это недостаток запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами", - сообщает Генштаб.

На Донецком и Таврическом направлениях противник пытается взять Попасную, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку, Авдеевку, Курахово, а также Мариуполь.

Чтобы наступать на Донецком направлении россияне переместили дивизион зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 "Витязь" в район Таганрога Ростовской области. Также перемещают вооружение и военную технику из Южного военного округа.

"На Южнобужском направлении враг пытался восстановить свое положение - занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка. Вероятно, враг будет пытаться предпринять попытку выхода на административные границы Херсонской области", - сообщают в ведомстве.

Кроме того, на временно занятых территориях оккупационные войска продолжают меры по ограничению прав и свобод граждан Украины. Продолжают грабежи и убийства гражданских жителей.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

