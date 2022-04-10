Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне военных действий России в организации разрабатывают план по размещению своих военных на восточных границах на постоянной основе.

Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.

"То, что мы видим сейчас, — это новая реальность, новая норма европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наших военных командиров предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, более долгосрочной адаптацией НАТО", - сказал он.

Также сообщается, что до вторжения в Украину на восточных границах НАТО находилось относительно небольшое количество сил Альянса, призванные продемонстрировать – организация намерена защищаться от любого нападения.

Теперь же, по словам Столтенберга, военачальники НАТО разрабатывают планы по размещению на восточных границах мощных сил, способных противостоять полномасштабному вторжению.

Подобное решение генсек НАТО назвал "фундаментальной трансформацией", а решение может быть принято уже на июньском саммите в Мадриде.

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