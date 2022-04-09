Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин попал в неловкую историю.

Предупреждая в своем телеграм-канале о воздушной тревоге в регионе и предлагая всем проследовать в укрытие, он случайно подгрузил к этому посту фото женщины в нижнем белье.

Но чиновник быстро исправился, убрал лишнюю иллюстрацию и повторил публикацию уже без нее, извинившись за отсутствие фото.

Ранее в Полтавской области был уничтожен нефтеперерабатывающий завод в результате ракетного удара по Кременчугу.

Также на днях в Сумской области ВСУ сбили ракету, которая летела на Полтаву.

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