Полтавский губернатор случайно поделился пикантным фото, объявляя о воздушной тревоге
Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин попал в неловкую историю.
Предупреждая в своем телеграм-канале о воздушной тревоге в регионе и предлагая всем проследовать в укрытие, он случайно подгрузил к этому посту фото женщины в нижнем белье.
Но чиновник быстро исправился, убрал лишнюю иллюстрацию и повторил публикацию уже без нее, извинившись за отсутствие фото.
Ранее в Полтавской области был уничтожен нефтеперерабатывающий завод в результате ракетного удара по Кременчугу.
Также на днях в Сумской области ВСУ сбили ракету, которая летела на Полтаву.
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