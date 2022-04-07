Украинская армия восстановила контроль почти над всей территорией Николаевской области.

Об этом сообщил губернатор области Виталий Ким.

При этом, по его словам, русские продолжают обстреливать Николаев – в частности, из "Смерчей", а также пытаются запугать местное население, рассказывая, что они готовят наступление, собрав 1000 танков, 700 ракетниц, 5000 человек.

"Но их там нет. Они, наоборот, передислоцируются, вывозят технику чинить, уже не бросают, окапываются и боятся. Сидят в окопах и ждут, что мы будем на них нападать", – заявил Ким.

Напомним, в Николаеве не работает железнодорожный вокзал, поскольку он пострадал в результате обстрелов.

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