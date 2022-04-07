Ситуация в Луганской области остается тяжелой. Россия скапливает ресурсы для большого нападения.

Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.

Пока Россия ограничивается разведкой боем, параллельно накапливая технику и людей для массового прорыва.

"Никаких прорывов у них не происходит, пытаются мясом просто забросать наших защитников. Оставляют технику, десятки трупов. Поэтому делают свой любимый план - просто валят по городам", - заявил Гайдай.

Больше всего обстрелов в Рубежном, Попасной, Северодонецке, Горском. В Кременной из-за прилета погиб человек.

При этом Гайдай просит людей не тянуть с эвакуацией, пока это возможно. Вчера из-за обстрела была повреждена ЖД-колея, на данный момент ее отремонтировали.

"Смогут ли ее отремонтировать завтра-послезавтра - никто не знает", - говорит губернатор.

Ранее мы публиковали видео, как в Луганской области войска РФ со вчерашнего вечера продолжают обстреливать Золотое и Горное.

Напомним, что Генштаб ВСУ сообщал, что россияне готовят наступление в Донецкой и Луганской областях.

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