В Луганской области с вечера среды, 6 апреля, продолжаются обстрелы Золотого и Горного. Об этом в Telegram-канале сообщает губернатор региона Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, кварталами расстреляны жилые дома в Рубежном и Северодонецке, не меньше разрушений в Попасной и Горной громадах.

"Последнюю враг стирает с земли, постепенно уничтожая города Золотое и Горное. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля и длился всю ночь, продолжается до сих пор. Разрушений очень много – и в жилом фонде, и в инфраструктуре. Работают спасательные бригады", - написал Сергей Гайдай.

Напомним, вчера ГСЧС сообщила, что все города и села Луганской области находятся под плотными обстрелами российской армии.

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