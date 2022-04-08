Территория Сумской области свободна от российских войск. Спасатели и взрывотехники обезвреживают боеприпасы, поэтому в последние дни жители региона могут слышать взрывы.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий.

"Территория области не является безопасной! Очень много заминированных и необследованных участков. Не съезжайте на обочинах и не пользуйтесь лесными дорогами", - предупредил Живицкий.

Также, по его словам, не стоит подходить к уничтоженной технике или местам стоянок войск РФ.

"Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала – разминирование", - написал губернатор.

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