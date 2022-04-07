Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские войска покинули три области - Киевскую, Черниговскую и Сумскую.

Об этом Шмыгаль рассказал в видеообращении.

"Мы можем с уверенностью сказать, что очередной этап нашей освободительной войны завершился победой Украины. Планы врага сломаны. Российские террористические войска выбиты из Киевской, Черниговской и Сумской областей", - заявил премьер.

Ранее мы писали, что в освобожденной части Киевской области на неделю вводят комендантский час. В регионе усилили проверку авто.

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Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

Также мы писали о том, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.