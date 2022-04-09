Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что информация о том, что НАТО игнорировало Россию или пыталось ее изолировать, является ложной. В связи с этим он напомнил, как предлагал принять Россию в НАТО.

Об этом он рассказал в интервью The Atlantic.

"Когда я стал президентом, я сказал, что поддержу Ельцина в его усилиях по построению хорошей экономики и функционирующей демократии после распада Советского Союза, но я также поддержу расширение НАТО, включив в него бывших членов Варшавского договора и постсоветские государства. Моя политика заключалась в том, чтобы работать к лучшему, готовясь к худшему. Я беспокоился не о возвращении России к коммунизму, а о возвращении к ультранационализму, замене демократии и сотрудничества устремлениями к империи, такими как при Петре Великом и Екатерине Великой", - сказал он.

В то же время Клинтон добавил, что сделал все возможное, чтобы Россия стала великой демократией этого поколения.

"Я сделал все возможное, чтобы помочь России сделать правильный выбор и стать великой демократией XXI века. На протяжении всего этого мы оставляли дверь открытой для возможного членства России в НАТО, что я ясно дал понять Ельцину, а затем подтвердил Путину. Идея о том, что мы игнорировали, не уважали или пытались изолировать Россию, является ложной", - добавил он.

Примечательно, что накануне вторжения России в Украину, о вступлении страны в НАТО вспоминал и Путин. Но он утверждал, что идея принятия в НАТО не вызвала понимания со стороны Клинтона.

"В 2000 году во время визита в Москву президента США Билла Клинтона я спросил его, как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Реакция была на мой вопрос была весьма сдержанной", - утверждал он.

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