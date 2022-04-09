От обстрелов сегодня пострадали Харьков и Дергачи, сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Он рассказал, что в области продолжается эвакуация жителей городов на юге Харьковской области – Лозовая и Барвенково.

Губернатор добавил, что предпосылок для организованной эвакуации жителей Харькова нет.

Напомним, в Харьковской области в результате обстрелов пострадали 15 человек, ночью войска РФ повредили газопровод.

Ранее мы писали, что губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что Вооруженные Силы Украины удерживают позиции в Харькове и готовы к любому развитию событий.

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