Вторая фаза наступления армии России уже началась. Арестович рассказал о грядущей Битве за Донбасс
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о второй фазе российского наступления - битве за Донбасс.
Главные моменты:
- Вторая фаза наступления на Донбасс длится уже 5 суток. На юге продвижение россиян останавливается. На севере - взят Изюм, но ВСУ остановили дальнейшее продвижение россиян
- Второй эшелон армии РФ может быть в количестве до 20 батальонов тактических групп. Его введение можно ожидать через 1-3 недели
- Херсонская область: усложнение гуманитарной ситуации, подготовка к "референдуму" о создании "Херсонской народной республики",
- Аэродром Мелитополь – логистический и операционный сверхважный узел. 4 раза уничтожали там подразделения противника. К сожалению, пятого раза не было,
- Стратегические силы россияне бросают на захват Мариуполя, вероятно, чтобы успеть достичь успеха на Донбассе к важной для Путина дате 9 мая. Но все попытки штурма отражаются. Победа РФ в Мариуполе и зоне ООС - под большим вопросом.
Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.
Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.
Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.