Красный крест в шоке от увиденного в Украине. Скриншот из эфира SkyNews

В Украине из-за войны сложилась гуманитарная катастрофа. Даже представители "Красного креста", работавшие в большинстве горячих точек мира, не видели в новейшей истории такого уровня страдания.

Об этом заявил представитель организации Паскаль Хундт в интервью Sky News.

"Уровень страданий, которые мы наблюдаем, просто огромен, и я не помню, чтобы видел такое в новейшей истории", - заявил он.

По его словам, в Мариуполе, куда его команда не могла попасть в течение 5 последних дней, все еще нет еды, воды и систем отопления, добавив: "Там настоящий ад".

Хундт добавил, что после краматорской трагедии люди больше "не осмеливаются садиться на поезд", а вместо этого едут на машине, чтобы эвакуироваться с линии фронта.

"Сегодня мы были в Чернигове, на севере страны, и везде видим практически одно и то же, и это действительно ужасно и душераздирающе", - сказал он.

"Мы разговариваем с людьми там, мы находим людей в полном отчаянии без еды, без электричества, без воды, без системы отопления, им приходится выходить на улицу, чтобы развести огонь и приготовить еду - эти люди жили и живут в ужасных условиях".

Ранее в ООН заявили, что система здравоохранения Украины на грани катастрофы.

Также много говорили о возможном голоде из-за срыва посевной. Но накануне СНБО заверил украинцев, что голод из-за войны стране не грозит.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V  - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.

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