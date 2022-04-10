В Украине из-за войны сложилась гуманитарная катастрофа. Даже представители "Красного креста", работавшие в большинстве горячих точек мира, не видели в новейшей истории такого уровня страдания.

Об этом заявил представитель организации Паскаль Хундт в интервью Sky News.

"Уровень страданий, которые мы наблюдаем, просто огромен, и я не помню, чтобы видел такое в новейшей истории", - заявил он.

По его словам, в Мариуполе, куда его команда не могла попасть в течение 5 последних дней, все еще нет еды, воды и систем отопления, добавив: "Там настоящий ад".

Хундт добавил, что после краматорской трагедии люди больше "не осмеливаются садиться на поезд", а вместо этого едут на машине, чтобы эвакуироваться с линии фронта.

"Сегодня мы были в Чернигове, на севере страны, и везде видим практически одно и то же, и это действительно ужасно и душераздирающе", - сказал он.

"Мы разговариваем с людьми там, мы находим людей в полном отчаянии без еды, без электричества, без воды, без системы отопления, им приходится выходить на улицу, чтобы развести огонь и приготовить еду - эти люди жили и живут в ужасных условиях".

"We find people in total despair"



Pascal Hundt, of the International Committee of the Red Cross, says the level or suffering in Ukraine is "immense" and some of the worst he has witnessed in "recent history".#Ridge: https://t.co/ZdNU8MMDia



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/SNLoSKdc9G — Sophy Ridge on Sunday (@RidgeOnSunday) April 10, 2022

Ранее в ООН заявили, что система здравоохранения Украины на грани катастрофы.

Также много говорили о возможном голоде из-за срыва посевной. Но накануне СНБО заверил украинцев, что голод из-за войны стране не грозит.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.