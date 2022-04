В Украине из-за войны сложилась гуманитарная катастрофа. Даже представители "Красного креста", работавшие в большинстве горячих точек мира, не видели в новейшей истории такого уровня страдания.

Об этом заявил представитель организации Паскаль Хундт в интервью Sky News.

"Уровень страданий, которые мы наблюдаем, просто огромен, и я не помню, чтобы видел такое в новейшей истории", - заявил он.

По его словам, в Мариуполе, куда его команда не могла попасть в течение 5 последних дней, все еще нет еды, воды и систем отопления, добавив: "Там настоящий ад".

Хундт добавил, что после краматорской трагедии люди больше "не осмеливаются садиться на поезд", а вместо этого едут на машине, чтобы эвакуироваться с линии фронта.

"Сегодня мы были в Чернигове, на севере страны, и везде видим практически одно и то же, и это действительно ужасно и душераздирающе", - сказал он.

"Мы разговариваем с людьми там, мы находим людей в полном отчаянии без еды, без электричества, без воды, без системы отопления, им приходится выходить на улицу, чтобы развести огонь и приготовить еду - эти люди жили и живут в ужасных условиях".

