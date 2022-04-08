В Макарове Киевской области обнаружили тела 132 расстрелянных людей, сам поселок разрушен на 40%.

Об этом сообщил поселковый голова Макарова Вадим Токарь в эфире телемарафона.

"По состоянию на вчерашний день мы нашли 132 жителей, которые были расстреляны российскими оккупантами", - сказал Токарь.

По его словам, погибших находили в массовых захоронениях. Кроме того, находили и единичные тела.

Вадим Токарь рассказал, что до войны в поселке проживало 15 тысяч человек, а во время активной фазы обороны осталось менее тысячи.

Поселковый голова добавил, что Макаров разрушен на 40%, а многие дома уже не подлежат восстановлению.

Напомним, поселок городского типа Макаров расположен в Бучанском районе Киевской области, к северу от Житомирской трассы. "Страна" публиковала видео из города, в котором поврежден каждый второй дом.

Ранее мы писали, что семейный экопарк "Ясногородка", который находится около Макарова в Киевской области, почти полностью сгорел из-за активных боевых действий поблизости.

Также "Страна" сообщала, что в братской могиле около храма в Буче обнаружили почти семь десятков убитых людей.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.