Военное руководство приняло решение об ограниченном въезде на территорию Пущи-Водицы. Это связано с объективными факторами, которые нельзя называть. Однако один из важнейших - мероприятия по разминированию территорий.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Оболонской районной госадминистрации Кирилл Фесик.

"Наш район взял на себя значительную часть удара, полученного Киевом, поэтому в первую очередь въезд запрещен, чтобы дать время саперам разминировать территории... Кроме разминирования, правоохранители фиксируют и документируют многочисленные повреждения, чтобы затем использовать эти доказательства в международных и национальных судах". - написал Фесик.

По его словам, на какой срок установлен запрет, пока неясно, ведь специалистов ждет большой фронт работ: проверить дома, улицы, пепелища, лесополосы и очистить их от снарядов, гранат, мин и растяжек и даже тел.

Чиновник обратился к жителям Оболонского района, жизни, здоровью и имуществу которых был причинен вред, и призвал сообщать о таких фактах профильному прокурору Никите Зиновьеву по телефону (097) 678-51-19, ежедневно с 10:00 до 18:00.

Также отдельно назначен ответственный в РГА, с которым можно связаться и получить консультации по поводу фиксации повреждений: +38 (098) 197-19-56 (Елена).

"В настоящее время Национальная полиция, ТРО и добровольческие формирования территориальных общин Оболонского района организовали охрану территории от мародерства. Что касается восстановления поврежденных объектов. Наголову разбиты многие деревни и города. На уровне руководства государства принимаются соответствующие стратегические решения и формируется сама процедура возмещения. Как только Кабмин согласует все процедуры, я сразу проинформирую всех и буду оказывать помощь в их реализации", - пообещал Фесик.

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