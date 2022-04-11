Утром в понедельник, 11 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. По информации Генштаба, противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Наступление РФ на востоке начнется, вероятно, в ближайшие дни.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Сообщается, что РФ продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

"Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.

Вероятно, противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя", - сообщает Генштаб.

По информации Генштаба ВСУ:

На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10". Силами до двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Долгенькое (у трассы на Славянск) и Дмитровка (у трассы на Барвенково), успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточивать на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел.

В городе Мариуполь при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

Кроме того, сообщается, что силами отдельных подразделений враг производил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника", - сообщает Генштаб ВСУ.

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