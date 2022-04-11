Вице-премьер, министр Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о том, как сегодня, 11 апреля, будут работать гуманитарные коридоры.

Об этом она сообщила в Telegram-канале.

11 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров:

Донецкая область

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область (эвакуация на собственном транспорте)

Бердянск - Запорожье.

Токмак - Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.

Энергодар - Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область

Северодонецк - Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск - Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная - Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.

с. Горное - Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное - Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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