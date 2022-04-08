Губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий рассказал, как в регион перевозят предприятия из центра и востока Украины.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

По данным чиновника, в область эвакуировали 17 предприятий из Киева, Харькова, Запорожья, Днепра и Краматорска.

"Уже 17 предприятий переместили свои производственные мощности. В частности, перемещены мощности в города Хмельницкий (10 предприятий), Каменец-Подольский (3), Шепетовка (1), Красилов (1), Городок (1), Летичев (1). Эти предприятия релоцировались из городов Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Краматорск и других. В целом это предприятия швейной промышленности, машиностроения, производители электрического оборудования, СИП-панелей (структурные изолированные панели - Ред.) и домокомплектов, а также продажи и ремонта с/х техники и оборудования, автокранов и спецтехники и другие", сказал Гамалий.

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