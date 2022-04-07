Посол Литвы Вальдемарас Сарапинас, как было анонсировано 4 апреля, вернулся в Киев. До этого он больше месяца работал во Львове и на украинско-польской границе.

"Я только что зашел в двери посольства", - сказал он в комментарии LRT. По его словам, он стал первым из эвакуированных иностранных послов, вернувшихся в украинскую столицу.

Как рассказал Сарапинас, первое время в Киеве будут работать шесть литовских дипломатов и сотрудников. До начала войны в миссии числились 32 человека.

Посол сообщил, что теперь намерен регулярно поддерживать контакты с украинскими должностными лицами, в частности, из МИД, Минобороны и Верховной Рады.

Он также сказал, что ожидает визитов высокопоставленных чиновников из Литвы.

"Украинцы очень ждут их и они продолжатся", - считает Сарапинас.

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