В столице Румынии Бухаресте в забор посольства России врезался неизвестный автомобиль. После столкновения машина загорелась, а водитель погиб.

Об этом пишет Hotnews.ro.

По некоторым источникам, которые цитирует издание, речь идет о Богдане Дрэгичи, президенте ассоциации Tata.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Расследованием этого дела занимается прокуратура при Бухарестском трибунале и Служба расследований полиции. По данным издания, рассматривают все варианты: от аварии до возможной атаки.

Ранее мы рассказывали, как над зданием посольства России в Польше поднялся дым. В социальных сетях предположили, что дипломаты сжигали документы.

Также писали, что в марте в Риме напали на посольство Беларуси. В правоохранительных органах рассказали, что неизвестные запустили петарду на территорию дипмиссии.

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