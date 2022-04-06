Турецкое посольство в Украине вернулось в Киев и возобновило работу в полном составе.

Об этом сообщает издание Haberturk.

Все работники диппредставительства вернулись в столицу Украины. Турецкое посольство последним покинуло Киев, когда над городом нависла угроза захвата войсками России.

При это посольство не покинуло территорию Украины, а временно обосновалось в Черновцах. Теперь турецкое диппредставительство среди первых посольств, возвращающихся в Киев после освобождения Вооруженными силами населенных пунктов Киевской области.

С 6 апреля посольство Турции активизирует свою работу. Персонал диппредставительства прибыл в украинскую столицу под усиленной защитой.

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