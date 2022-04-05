В Министерстве обороны Турции заявили, что в ближайшее время ожидают положительных сдвигов по договоренностям об эвакуации украинцев и иностранцев из Мариуполя.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы можем обеспечить корабельную поддержку для эвакуации мирных жителей и раненых турецких и других граждан в Мариуполе с моря. Мы продолжаем работать в координации с российскими и украинскими властями для обеспечения безопасной эвакуации граждан других стран, особенно граждан Турции, находящихся в Украине, в Турцию", - сказал Акар.

По его словам, Турция ожидает позитивные сдвиги в ближайшее время. Кроме того, страна продолжает отправку гуманитарных грузов для Украины.

Напомним, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский снова озвучил оценку властей о том, что деблокада Мариуполя военным путем сейчас крайне сложна. Киев ждет согласия России, чтобы вывезти оттуда убитых и раненых. По его словам, есть договорённости с Эрдоганом, что из города могут вывезти убитых и раненых украинских военных - по суше до Бердянска, а оттуда морем. Как сказал Зеленский, сейчас ждут ответа по этому предложению от Путина.

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