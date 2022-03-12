В субботу, 12 марта, в Киеве на Подоле загорелась кровля административного здания после того, как туда попал неизвестный предмет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в столице. Позже советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что это - беспилотник со взрывчаткой.

"12 марта в 6:17 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Хорива в Подольском районе столицы", - говорится в сообщении ГСЧС

Спасатели уточнили, что на месте происшествия работали спасатели 14-й государственной части. Локализовать пожар удалось в 07:34, а ликвидировать в 08:34.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, на здание Ощадбанка упал беспилотник-камикадзе со взрывчаткой.

"Судя по всему это был дрон-камикадзе модели "Куб", который из-за рукож@пости своих конструкторов и экслуатанта не выполнил поставленное задание", - добавил он.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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