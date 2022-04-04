Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что посол страны в Украине вернется в Киев.

Об этом дипломат написал 4 апреля в своем Твиттере.

"Российского посла попросили покинуть Литву. Посол Литвы в Украине возвращается в Киев. Такие решения Литва приняла сегодня", – говорится в записи Ландсбергиса.

Литовское посольство в Украине временно переехало во Львов накануне войны, 17 февраля. Тогда же министерство иностранных дел Литвы призвало всех литовских граждан покинуть Украину из соображений безопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что Литва приняла решение снизить уровень дипломатических отношений с Россией. Страна отзывает посла из Российской Федерации (о чем идет речь в первой части твита Ландсбергиса).

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