Словенское посольство в Киеве осталось без флага перед входом, так как он очень похож на российский триколор.

Об этом в среду сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на временного поверенного в делах страны в Украине Боштьяна Лесьяка.

По данным агентства, прибыв в Киев, Лесьяк поднял словенский флаг перед посольством.

"Когда мы приехали в Киев, было довольно ветрено. Мы с гордостью подняли словенский и европейский флаги, они красиво развевались на ветру", - сообщил он. По словам Лесьяка, через два дня ветер стих, в результате чего флаги опустились, а словенский триколор с гербом стал напоминать российский флаг.

Впоследствии к временному поверенному в делах Словении обратились сотрудники украинской национальной гвардии и полиции с просьбой "снять временно словенский флаг, потому что он слишком похож на российский". В итоге на сегодняшний день флаг перед входом в посольство Словении в Украине отсутствует.

Флаг Словении имеет такое же расположение полос, как российский. Только на нем еще изображен герб страны.

Как писала "Страна", 20 марта премьер-министр республики Янез Янша на своей странице в Twitter сообщил, что словенские власти решили вернуть в столицу Украины сотрудников дипломатического представительства.

А спустя чуть более недели, 28 марта, посольство Словении в Киеве возобновило свою работу.