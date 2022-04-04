Литва приняла решение снизить уровень дипломатических отношений с Россией. Страна отзывает посла из Российской Федерации.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Литвы.

Также правительство Литвы постановило послу России покинуть страну, и закрывает российское консульство в Клайпеде.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский начал увольнять послов за плохую работу по борьбе с Россией. Первыми стали диппредставители в Грузии и Марокко.

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