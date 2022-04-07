Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заявил послу Украины в Будапеште Любови Непоп о недопустимости оскорбительных высказываний, прозвучавших в последние дни из Киева.

Об этом сообщило информационное агентство MTI в связи с вызовом украинского дипломата в венгерский МИД.

Мадьяр сказал своей собеседнице, что ряд заявлений в отношении Венгрии со стороны украинского руководства, в том числе президента Владимира Зеленского, не соответствуют действительности.

"Мы ожидаем, что лидеры Украины воздержатся от очернения Венгрии и комментариев по поводу ее внутренних дел даже в эти трудные времена, в преодолении которых они все еще могут рассчитывать на помощь нашей страны", - сказал статс-секретарь.

Ранее, сообщив о вызове украинского посла в венгерский МИД, глава этого ведомства Петер Сийярто заявил, что "украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа".

В минувшее воскресенье подавляющее большинство венгров поддержало на парламентских выборах правящую партию во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, высказавшись таким образом и за его политику в отношении Украины.

После выборов в Венгрии в Киеве почти не скрывали сожаления, что на них победила партия Орбана, а не оппозиция.

"Страна" разбирала, что означает победа на выборах в Венгрии Орбана.