Вице-премьер Ирина Верещук отчиталась о работе гуманитарных коридоров сегодня, 7 апреля.

Главное из заявлений Верещук:

Сегодня эвакуировано 4 676 человек. По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 256 человек. Из них из Мариуполя – 1 205 человек, 2 050 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь. Сегодня в Мелитополь доедет колонна из 9 автобусов для эвакуации. Автобусами будет доставлена гуманитарная помощь. Завтра утром планируется отправка автобусов в направлении Запорожья. Место сбора – ул. Ивана Алексеева, 12 (пожарная часть 10). Два автобуса для эвакуации сегодня доехали в Токмак. Выезд автобусов планируется завтра утром. Место сбора – ул. Шевченко, 5. Завтра утром из Запорожья будут направлены автобусы для эвакуации людей из города Бердянск. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1 420 человек. Завтра продолжится работа по гуманитарному коридору для Мариуполя и заблокированных городов Запорожской области, а также для эвакуации людей из городов Луганской области.

Ранее мы писали, что мэр Филатов призвал женщин, детей и пожилых выехать из Днепра.

Также "Страна" сообщала, что Верещук рассказала об эвакуации в Мариуполе и призвала жителей Луганской и Донецкой областей не медлить.

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