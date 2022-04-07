Вице-премьер Ирина Верещук в комментарии "Стране" опровергла информацию министерства обороны России, которое ранее заявило, что якобы сегодня не состоялся обмен по вине Украины.

"Это неправда и не соответствует действительности. Мы ведём постоянные переговоры, но российская сторона постоянно их срывает. Но сегодня и не должно было быть обмена, так как у нас нет ни одной договорённости, "Красному кресту" не сообщили, никто не осматривал военнопленных. После зверств в Буче, Россия пытается как-то перекрыть гуманитарную катастрофу, которая сейчас есть и показывает видео с бывшими пленными (на них российские военные утверждают, что подвергались издевательствам в украинском плену - Ред.). Я видела каждого из них. Все они попали в Россию через обмен своими ногами, без травм. У нас есть все свидетельства и, если необходимо, мы их предоставим международному суду", — рассказала Верещук.

Также Верещук сообщила, что состоянием на сегодняшний день в плену у россиян находятся 11 представителей органов местного самоуправления.

"Согласно Женевской конвенции нельзя брать в плен гражданских. Это акт терроризма со стороны России. У нас нет гражданского обменного фонда. Они захватили наших мэров, священников, журналистов, волонтёров. Я спрашиваю у них: "Нам искать ваших гражданских и брать, как обменный фонд? До чего мы тогда дойдём?" Речь идёт о сотнях людей, которые удерживаются Россией и тех, кого они насильно депортировали. Мы не знаем, сколько человек депортировали, списков у нас нет. Мы требуем, чтобы международное сообщество получило списки, чтобы понять, что с людьми, где они и живы ли они", — объяснила Верещук.

Напомним, вице-премьер Ирина Верещук заявила, что россияне взяли в плен 14 украинских мэров.

Также "Страна" сообщала, что в Украине находится около шести сотен российских военнопленных.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.