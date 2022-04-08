Представительство Евросоюза возобновит работу в Киеве. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во время поездки с главой Еврокомиссии в Киев, сообщает Spiegel.

Представительство ЕС было полностью эвакуировано через день после начала войны, и с тех пор основная команда работала в Жешуве на юге Польши.

Напомним, накануне турецкое посольство вернулось в Киев из Черновцов и возобновило работу.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.