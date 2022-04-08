Эвакуированное в Польшу представительство Евросоюза решило вернуться в Киев
Представительство Евросоюза возобновит работу в Киеве. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во время поездки с главой Еврокомиссии в Киев, сообщает Spiegel.
Представительство ЕС было полностью эвакуировано через день после начала войны, и с тех пор основная команда работала в Жешуве на юге Польши.
Напомним, накануне турецкое посольство вернулось в Киев из Черновцов и возобновило работу.
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