В "ДНР" предлагают применить химическое оружие против украинских военных, которые держат оборону на "Азовстали".

Штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе смысла нет, поэтому нужно "обратиться к химическим войскам", сказал представитель "ДНР" Эдуард Басурин.

"Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы - в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", - сказал Басурин.

Напомним, заместитель командира полка "Азов", офицер Святослав Паламар с позывным "Калина" рассказал о страшной ситуации в Мариуполе и заявил, что бойцы не могут связаться с политиками уже две недели - те попросту не отвечают на их звонки. Между тем "Калина" напомнил, что обороняющиеся бойцы ждут, когда Украина придет на помощь Мариуполю и только благодаря этой вере они и сражаются.

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