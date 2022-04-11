Президент Владимир Зеленский подписал указ, в соотвествии с которым в Украине отменяются весенний призыв и демобилизация из армии.

Указ под №230/2022 появился на сайте Офиса президента 11 апреля.

Документ подписан в связи "с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины".

"Внести в указ президента Украины от 29 декабря 2021 № 687/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроки проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году" следующие изменения:

- абзац второй пункта 1 и абзац второй пункта 2 статьи 1 дополнить словами "но ранее объявления в установленном порядке демобилизации";

- пункт 1 статьи 2 и пункт 1 статьи 3 исключить

- в статье 7 слова и цифры "пункта 1 статьи 3, который вступает в силу 1 марта 2022 года, и" исключить", - сказано в тексте.

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